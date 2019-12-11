Шахтер - Аталанта 0:3: онлайн матча Лиги чемпионов

"Горняки" провели решающий матч за выход в плей-офф турнира.

Донецкий "Шахтер" в Харькове играл с итальянской "Аталантой" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аталанта".

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Шахтер - Аталанта - 0:3

Голы: Кастань, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90+4

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко (Соломон, 71), Тете (Марлос, 59), Мораес

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Масьелло (Малиновский, 60), Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Пашалич, Гомес (Хатебор, 90), Муриэль (Ибаньес, 71)

Предупреждения: Муриэль, Фройлер, Ибаньес - Алан Патрик, Додо

Удаление: Додо, 77

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток звучит. "Шахтер" пропускает три гола и переходит в Лигу Европы.

90+4 - На ровном месте третий гол забивает "Аталанта". Степаненко скидывал мяч головой на Пятова, но Госенс оказался первым на мяче и отправил его в сетку ворот.

90+4 - Ничего особенного не происходит на поле. Итальянцы вяжут игру, у дончан мало что получается.

90+1 - Голлини после рикошета все-таки перевел мяч на угловой.

Пять минут осталось сыграть командам.

90 - Гомеса меняет Хатебор.

87 - Пятов делает сэйв после дальнего удара от итальянцев.

86 - Исмаили пробивал - мяч после касания вратаря и перекладины ушел на угловой.

80 - Второй гол забивает "Аталанта". После подачи со штрафного от Малиновского касание Пашалича на ближней штанге переводит мяч в сетку ворот.

77 - Все плохо. Додо за отмашку получает вторую желтую и покидает поле.

75 - Подача от Марлоса со штрафного - защитники справились.

75 - Фройлер получил желтую за фол на Тайсоне.

74 - Матвиенко прервал опаснейшую атаку, отобрав мяч у Пашалича.

71 - Соломон меняет Коваленко. У итальянцев - Ибаньес вместо Муриэля.

68 - Нет, гол засчитывает арбитр после VAR. Кривцов задержал ногу.

65 - Кастань после передачи Гомеса забивает, но арбитр фиксирует офсайд и ждет VAR.

64 - Острую атаку соорудили дончане, но все испортил офсайд.

63 - Додо наказан за разборки с соперником.

60 - Малиновский вместо Масьелло.

59 - Марлос меняет Тете.

57 - Тете после паса от партнера со штрафного пробил в стиле Гомеса - совсем не по воротам. Срезается мяч с ноги.

56 - Муриэль фолит на Додо и уже имеет желтую! Но арбитр прощает форварда! Не ясно только, за какие заслуги. Там была чистая желтая.

55 - Мораес заработал угловой, а тем временем Жезус делает хет-трик и "Ман Сити" ведет уже 3:1.

54 - Гомес оттеснил от мяча Додо и зарядил с острого угла - мяч свалился с ноги капитана "Аталанты".

52 - Навесил Гомес и Пятов вовремя вышел, забрав мяч.

51 - Джимсити пробил головой выше ворот дончан после подачи с углового.

51 - Мощно пробивает Муриэль со штрафного под перекладину - Пятов тянет!

50 - В ногу Гомесу сыграл Алан Патрик и получил желтую.

49 - Уже несколько раз итальянцы пытались разыграть стенку на подступах к штрафной "горняков", но наши защитники все читают.

47 - Мораес пробил в защитника и при этом умудрился сфолить.

Второй тайм начался!

Звучит свисток на перерыв. У нас нули. "Динамо" Загреб - "Ман Сити" - 1:1.

45+1 - Мяч после подачи от Кастаня ушел за пределы поля.

Две минуты добавил арбитр.

43 - Контролируют мяч итальянцы в последние минуты.

41 - Муриэль пробил с линии штрафной по центру - Пятов спокойно забрал мяч.

37 - Степаненко пробивает головой - мяч прошел над перекладиной. Классно разыграли угловой "горняки".

37 - Какой момент! Тете навесил в центр штрафной и Мораес расстреливал ворота головой, но гостей спасает Голлини!

36 - Кривцов вынес мяч из штрафной после подачи от итальянцев.

35 - Матвиенко заблокировал Муриэля, который пробросил себе мяч на ход.

30 - Прощает дончан Муриэль - мяч прошел намного выше ворот после его удара со штрафного.

29 - Очень опасный штрафной заработали итальянцы почти на линии штрафной.

28 - Мораес пробивал затылком после подачи с углового, но мяч полетел не в створ ворот.

27 - Тете сегодня в ударе. Бразилец простреливал и заработал тем самым угловой.

26 - Опасно пробивал головой Госенс после подачи от Кастаня с правого фланга - мяч прошел выше ворот.

24 - Хорошо, что вернулся Тарас на поле. Дончане пытаются атаковать дальше.

22 - Желтая Муриэлю. Очень жестко он наступил на ногу Степаненко.

20 - Классно Тете прошел защитника на фланге, сделал передачу в центр, но последовавший удар принял на себя игрок "Аталанты".

19 - Коваленко классным пасом запустил Додо, бразилец прострелил, но мяч заблокировал Паломино.

17 - Опасный шел заброс на Кастаня, но Пятов все контролировал.

16 - VAR тоже показал офсайд у бразильца.

15 - Забивает Коваленко! Но перед этим Тете был в офсайде. Повтор показал, что в сомнительном, но тем не менее.

14 - Еще ошибка от "Шахтера" и Гомес подхватил мяч, но пробил в Кривцова.

13 - Вот и долгожданная атака "Шахтера", но передачу в штрафную от Патрика на Тете перехватил защитник.

11 - Пока "горняки" пытаются выйти из-под прессинга, "Динамо" Загреб выходит вперед в игре с "Манчестер Сити".

9 - Пока очень тяжело "Шахтеру". Дончане практически не владеют мячом.

9 - Муриэль сыграл рукой в попытке принять мяч.

8 - Муриэль принял мяч после скидки партнера и сразу пробил из пределов штрафной - мяч прошел мимо дальнего угла ворот.

5 - Какая ошибка "Шахтера"! Перехватил мяч Гомес после ошибки Исмаили, оказался перед Пятовым и отдал пас на Муриэля, который перевел его на Пашалича - последний был уже перед пустыми воротами, но замешкался и не смог нормально пробить.

3 - Матвиенко отбил подачу в штрафную "горняков". Пока итальянцы только владеют мячом.

Стартовый свисток прозвучал.

Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды уже на поле!

Команды выходят на поле. Напомним, "Шахтеру" нужна победа или ничья, но лишь в том случае, если загребское "Динамо" не сможет обыграть "Ман Сити".

Итальянцы уже вышли на поле ОСК "Металлист".

Здесь все начнется.

"Шахтер" сыграет в оранжевой форме.

А вот и состав "Шахтера".

🚨 НОВОСТИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 🚨



🤜🤛 За победой! ⚒ Наш состав на решающий матч с «Аталантой» 🙏



Следите за игрой #ШахтерАталанта онлайн: https://t.co/tWivZRbhOI. pic.twitter.com/1mlzpr3UHC — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 декабря 2019 г.

Ответ соперника - промо матча от "Аталанты".

Яркое промо поединка от "Шахтера".

🔥 Когда мы вместе, нет силы, которая остановит нас! 😍



⚒ Покажите свою поддержку перед решающим матчем ЛЧ #ШахтерАталанта! 👏🏻 pic.twitter.com/U4mTymmA1z — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 декабря 2019 г.

"Шахтер" U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА проиграл сверстникам из "Аталанты". "Горняки" завершили выступление в турнире без побед.

Результаты команд в последних матчах

Вспомним, как "Шахтер" и "Аталанта" играли в первом круге

🔥 Переживите вновь эти эмоции! Победный гол Соломона в компенсированное время и другие моменты предыдущего матча с «Аталантой». pic.twitter.com/TNJflVGmJo — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 декабря 2019 г.

Фото с тренировки гостей

Как "горняки" провели предматчевую тренировку

Заявка "Шахтера" на этот матч

Перед последним туром в группе С сразу три команды претендуют на вторую путевку в плей-офф (первую забронировал "Ман Сити"). У "Шахтера" - 6 очков, у загребского "Динамо" - 5, у "Аталанты" - 4.

Таким образом, на 100% выход в плей-офф "Шахтеру" гарантирует победа над "Аталантой", а в случае ничьей "горнякам" нужно будет, чтобы загребское "Динамо" не обыграло немотивированный "Ман Сити".

Шахтер - Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов

В первом круге "Шахтер", напомним, обыграл "Аталанту" со счетом 2:1. Победный мяч "горняки" тогда забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте, его автором стал Манор Соломон. По ходу той встречи Андрей Пятов отразил пенальти.

Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров

Главным арбитром этой встречи будет немец Феликс Цвайер.