Шахтер - Аталанта 0:3: онлайн матча Лиги чемпионов

20:49, 11 декабря 2019
Футбол
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Аталанта - Шахтер / REUTERS

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аталанта".

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Шахтер - Аталанта - 0:3

Голы: Кастань, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90+4

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко (Соломон, 71), Тете (Марлос, 59), Мораес

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Масьелло (Малиновский, 60), Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Пашалич, Гомес (Хатебор, 90), Муриэль (Ибаньес, 71)

Предупреждения: Муриэль, Фройлер, Ибаньес - Алан Патрик, Додо

Удаление: Додо, 77

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток звучит. "Шахтер" пропускает три гола и переходит в Лигу Европы.

90+4 - На ровном месте третий гол забивает "Аталанта". Степаненко скидывал мяч головой на Пятова, но Госенс оказался первым на мяче и отправил его в сетку ворот.

90+4 - Ничего особенного не происходит на поле. Итальянцы вяжут игру, у дончан мало что получается.

90+1 - Голлини после рикошета все-таки перевел мяч на угловой.

Пять минут осталось сыграть командам.

90 - Гомеса меняет Хатебор.

REUTERS

87 - Пятов делает сэйв после дальнего удара от итальянцев.

86 - Исмаили пробивал - мяч после касания вратаря и перекладины ушел на угловой.

REUTERS

80 - Второй гол забивает "Аталанта". После подачи со штрафного от Малиновского касание Пашалича на ближней штанге переводит мяч в сетку ворот.

77 - Все плохо. Додо за отмашку получает вторую желтую и покидает поле.

75 - Подача от Марлоса со штрафного - защитники справились.

75 - Фройлер получил желтую за фол на Тайсоне.

74 - Матвиенко прервал опаснейшую атаку, отобрав мяч у Пашалича.

71 - Соломон меняет Коваленко. У итальянцев - Ибаньес вместо Муриэля.

68 - Нет, гол засчитывает арбитр после VAR. Кривцов задержал ногу.

REUTERS

65 - Кастань после передачи Гомеса забивает, но арбитр фиксирует офсайд и ждет VAR.

64 - Острую атаку соорудили дончане, но все испортил офсайд.

63 - Додо наказан за разборки с соперником.

60 - Малиновский вместо Масьелло.

59 - Марлос меняет Тете.

57 - Тете после паса от партнера со штрафного пробил в стиле Гомеса - совсем не по воротам. Срезается мяч с ноги.

56 - Муриэль фолит на Додо и уже имеет желтую! Но арбитр прощает форварда! Не ясно только, за какие заслуги. Там была чистая желтая.

55 - Мораес заработал угловой, а тем временем Жезус делает хет-трик и "Ман Сити" ведет уже 3:1.

54 - Гомес оттеснил от мяча Додо и зарядил с острого угла - мяч свалился с ноги капитана "Аталанты".

52 - Навесил Гомес и Пятов вовремя вышел, забрав мяч.

51 - Джимсити пробил головой выше ворот дончан после подачи с углового.

51 - Мощно пробивает Муриэль со штрафного под перекладину - Пятов тянет!

50 - В ногу Гомесу сыграл Алан Патрик и получил желтую.

49 - Уже несколько раз итальянцы пытались разыграть стенку на подступах к штрафной "горняков", но наши защитники все читают.

47 - Мораес пробил в защитника и при этом умудрился сфолить.

Второй тайм начался!

REUTERS

Звучит свисток на перерыв. У нас нули. "Динамо" Загреб - "Ман Сити" - 1:1.

45+1 - Мяч после подачи от Кастаня ушел за пределы поля.

Две минуты добавил арбитр.

43 - Контролируют мяч итальянцы в последние минуты.

41 - Муриэль пробил с линии штрафной по центру - Пятов спокойно забрал мяч.

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37 - Степаненко пробивает головой - мяч прошел над перекладиной. Классно разыграли угловой "горняки".

37 - Какой момент! Тете навесил в центр штрафной и Мораес расстреливал ворота головой, но гостей спасает Голлини!

36 - Кривцов вынес мяч из штрафной после подачи от итальянцев.

35 - Матвиенко заблокировал Муриэля, который пробросил себе мяч на ход.

30 - Прощает дончан Муриэль - мяч прошел намного выше ворот после его удара со штрафного.

29 - Очень опасный штрафной заработали итальянцы почти на линии штрафной.

28 - Мораес пробивал затылком после подачи с углового, но мяч полетел не в створ ворот.

REUTERS

27 - Тете сегодня в ударе. Бразилец простреливал и заработал тем самым угловой.

26 - Опасно пробивал головой Госенс после подачи от Кастаня с правого фланга - мяч прошел выше ворот.

24 - Хорошо, что вернулся Тарас на поле. Дончане пытаются атаковать дальше.

22 - Желтая Муриэлю. Очень жестко он наступил на ногу Степаненко.

20 - Классно Тете прошел защитника на фланге, сделал передачу в центр, но последовавший удар принял на себя игрок "Аталанты".

19 - Коваленко классным пасом запустил Додо, бразилец прострелил, но мяч заблокировал Паломино.

17 - Опасный шел заброс на Кастаня, но Пятов все контролировал.

16 - VAR тоже показал офсайд у бразильца.

15 - Забивает Коваленко! Но перед этим Тете был в офсайде. Повтор показал, что в сомнительном, но тем не менее.

14 - Еще ошибка от "Шахтера" и Гомес подхватил мяч, но пробил в Кривцова.

13 - Вот и долгожданная атака "Шахтера", но передачу в штрафную от Патрика на Тете перехватил защитник.

11 - Пока "горняки" пытаются выйти из-под прессинга, "Динамо" Загреб выходит вперед в игре с "Манчестер Сити".

9 - Пока очень тяжело "Шахтеру". Дончане практически не владеют мячом.

9 - Муриэль сыграл рукой в попытке принять мяч.

8 - Муриэль принял мяч после скидки партнера и сразу пробил из пределов штрафной - мяч прошел мимо дальнего угла ворот.

5 - Какая ошибка "Шахтера"! Перехватил мяч Гомес после ошибки Исмаили, оказался перед Пятовым и отдал пас на Муриэля, который перевел его на Пашалича - последний был уже перед пустыми воротами, но замешкался и не смог нормально пробить.

3 - Матвиенко отбил подачу в штрафную "горняков". Пока итальянцы только владеют мячом.

REUTERS

Стартовый свисток прозвучал.

Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды уже на поле!

Команды выходят на поле. Напомним, "Шахтеру" нужна победа или ничья, но лишь в том случае, если загребское "Динамо" не сможет обыграть "Ман Сити".

Итальянцы уже вышли на поле ОСК "Металлист".

twitter.com/FCShakhtar

Здесь все начнется.

twitter.com/FCShakhtar

"Шахтер" сыграет в оранжевой форме.

twitter.com/FCShakhtar

twitter.com/FCShakhtar

А вот и состав "Шахтера".

Ответ соперника - промо матча от "Аталанты".

Яркое промо поединка от "Шахтера".

"Шахтер" U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА проиграл сверстникам из "Аталанты". "Горняки" завершили выступление в турнире без побед.

Результаты команд в последних матчах

ru.uefa.com

Вспомним, как "Шахтер" и "Аталанта" играли в первом круге

Фото с тренировки гостей

Как "горняки" провели предматчевую тренировку

Заявка "Шахтера" на этот матч

twitter.com/FCShakhtar

Перед последним туром в группе С сразу три команды претендуют на вторую путевку в плей-офф (первую забронировал "Ман Сити"). У "Шахтера" - 6 очков, у загребского "Динамо" - 5, у "Аталанты" - 4.

Таким образом, на 100% выход в плей-офф "Шахтеру" гарантирует победа над "Аталантой", а в случае ничьей "горнякам" нужно будет, чтобы загребское "Динамо" не обыграло немотивированный "Ман Сити".

Шахтер - Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов

В первом круге "Шахтер", напомним, обыграл "Аталанту" со счетом 2:1. Победный мяч "горняки" тогда забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте, его автором стал Манор Соломон. По ходу той встречи Андрей Пятов отразил пенальти.

Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров

Главным арбитром этой встречи будет немец Феликс Цвайер.

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Теги: #Шахтер#Лига чемпионов#Аталанта