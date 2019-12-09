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Футболист Зари признан лучшим игроком 17-го тура УПЛ (фото)

15:48, 09 декабря 2019
Футбол
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Богдан Михайличенко забил первый гол в матче с Динамо / фото: ФК Заря

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В минувшем туре луганчане играли на "Олимпийском" с киевским "Динамо" и сумели одержать победу - 2:1. Первый гол в ворота столичного клуба забил его воспитанник Михайличенко.

Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Михайличенко обошел в голосовании полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца, форварда "Колоса" Арни Вильхамссона, а также двух представителей "Десны" - Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.

upl.ua

Лучшим тренером тура признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 17-го тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига