Футболист Зари признан лучшим игроком 17-го тура УПЛ (фото)

Богдан Михайличенко помог своей команде обыграть "Динамо".

Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 17-го тура украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В минувшем туре луганчане играли на "Олимпийском" с киевским "Динамо" и сумели одержать победу - 2:1. Первый гол в ворота столичного клуба забил его воспитанник Михайличенко.

Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Михайличенко обошел в голосовании полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца, форварда "Колоса" Арни Вильхамссона, а также двух представителей "Десны" - Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.

Лучшим тренером тура признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 17-го тура УПЛ.