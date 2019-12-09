Футболист Зари признан лучшим игроком 17-го тура УПЛ (фото)
Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 17-го тура украинской Премьер-лиги.
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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В минувшем туре луганчане играли на "Олимпийском" с киевским "Динамо" и сумели одержать победу - 2:1. Первый гол в ворота столичного клуба забил его воспитанник Михайличенко.
Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Михайличенко обошел в голосовании полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца, форварда "Колоса" Арни Вильхамссона, а также двух представителей "Десны" - Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.
Лучшим тренером тура признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 17-го тура УПЛ.