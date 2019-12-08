Украинская Премьер-лига: результаты матчей 17-го тура, таблица

"Динамо" уступило "Заре" в Киеве, "Шахтер" выиграл донецкое дерби.

6, 7 и 8 декабря прошли матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" одержал победу над "Олимпиком" в донецком дерби и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. В центральном поединке тура "Динамо" принимало "Зарю" и в меньшинстве уступило луганчанам.

Этот успех позволил команде Виктора Скрипника выйти на вторую строчку в турнирной таблице. Уверенные победы также одержали другие претенденты на зону еврокубков - "Александрия" и "Десна".

Результаты матчей

"Шахтер" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

"Колос" - "Днепр-1" - 4:0

Голы: Вильхамссон, 14 (с пенальти), 52, Ильин, 57, Смирный, 78

"Александрия" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Запорожан, 59 (с пенальти), Ковалец, 76, 85

"Мариуполь" - ПФК "Львов" - 0:0

"Карпаты" - "Десна" - 2:6

Голы: Назарина, 17 (с пенальти), Бойчук, 64 - Имереков, 3, Филиппов, 16 (с пенальти), 89, Калитвинцев, 51, 80, Хлебас, 77

"Динамо" - "Заря" - 1:2

Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Заря".