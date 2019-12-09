"Нет равноценной замены": Шевченко назвал условие успешной игры с топ-сборными на Евро-2020

Тренер сборной Украины отметил, что многое будет зависеть от формы игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что успех команды на чемпионате Европы-2020 будет зависеть от кондиций лидеров.

Специалист дал интервью программе "Профутбол".

"Все будет зависеть от того, каким составом мы поедем, какие игроки будут, как они будут себя чувствовать. Не вижу проблем, если все будут здоровы, в хорошей форме. Команда показала зрелый, квалифицированный футбол. Мы знаем, что можем играть с топ-командами.

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Игра сильно зависит от исполнителей. У нас нет возможности потерять основных игроков, нет равноценной замены. При потере наших основных игроков, сразу теряем в качестве. Эту проблему нельзя решить. Надежда на то, что все будут в хорошем состоянии", - отметил Шевченко.

Шевченко признался, что ему не хватает футболистов высокого уровня:

"Индивидуально сильные игроки дополняют команду: кто-то хорош в пасах, кто-то в игре перед вратарем. В этом плане у нас нехватка кадров. У любой топовой европейской команды 23 человека скамейка. Футболисты играют на топ-уровне.

У Украины нет пока такой возможности, столько качественных футболистов. Есть костяк, есть ребята, которые понимают структуру, стараются, но у них нет того качества".

Напомним, сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе C с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги наций.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко назвал топ-5 самых прогрессирующих футболистов сборной Украины.