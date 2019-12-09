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"Нет равноценной замены": Шевченко назвал условие успешной игры с топ-сборными на Евро-2020

11:50, 09 декабря 2019
Футбол
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Андрей Шевченко / REUTERS

Специалист дал интервью программе "Профутбол".

"Все будет зависеть от того, каким составом мы поедем, какие игроки будут, как они будут себя чувствовать. Не вижу проблем, если все будут здоровы, в хорошей форме. Команда показала зрелый, квалифицированный футбол. Мы знаем, что можем играть с топ-командами. 

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Игра сильно зависит от исполнителей. У нас нет возможности потерять основных игроков, нет равноценной замены. При потере наших основных игроков, сразу теряем в качестве. Эту проблему нельзя решить. Надежда на то, что все будут в хорошем состоянии", - отметил Шевченко.

Шевченко признался, что ему не хватает футболистов высокого уровня:

"Индивидуально сильные игроки дополняют команду: кто-то хорош в пасах, кто-то в игре перед вратарем. В этом плане у нас нехватка кадров. У любой топовой европейской команды 23 человека скамейка. Футболисты играют на топ-уровне. 

У Украины нет пока такой возможности, столько качественных футболистов. Есть костяк, есть ребята, которые понимают структуру, стараются, но у них нет того качества".

Напомним, сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе C с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги наций.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко назвал топ-5 самых прогрессирующих футболистов сборной Украины.

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Новость в сюжете: Украина на Евро-2020
Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко#Евро-2020