Почти год без провалов: Ливерпуль провел рекордную серию матчей без поражений (видео)
10:08, 05 декабря 2019Футбол
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Мерсисайдцы разгромили "Эвертон" и отметились очередным историческим клубным рекордом.
Ливерпуль забил Эвертону пять голов / REUTERS
В 15-м туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Эвертон" и одержал разгромную победу со счетом 5:2.
Команда под руководством Юргена Клоппа установила новый клубный рекорд - 32 матча подряд в чемпионате Англии без поражений. Мерсисайдцы одержали 27 побед при 5 ничьих.
Последнее поражение "красные" потерпели еще 3 января текущего года, когда гостили у "Манчестер Сити" - 1:2.
Видеообзор матча "Ливерпуль" - "Эвертон"
Прошлую серию из 31 поединка "Ливерпуль" провел с мая 1987 года по март 1988-го, когда удалось выиграть 23 матча и 8 раз сыграть вничью.
Подопечные Клоппа лидируют в текущем сезоне АПЛ, набрав 43 очка и опережая "Лестер" на 8 пунктов.
УНИАН ранее сообщал о том, как Коноплянка мог оказаться в "Ливерпуле".
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