цей матеріал доступний українською

Почти год без провалов: Ливерпуль провел рекордную серию матчей без поражений (видео)

10:08, 05 декабря 2019
Футбол
55 0
Ливерпуль забил Эвертону пять голов / REUTERS

Команда под руководством Юргена Клоппа установила новый клубный рекорд - 32 матча подряд в чемпионате Англии без поражений. Мерсисайдцы одержали 27 побед при 5 ничьих.

Последнее поражение "красные" потерпели еще 3 января текущего года, когда гостили у "Манчестер Сити" - 1:2.

Видеообзор матча "Ливерпуль" - "Эвертон"

Прошлую серию из 31 поединка "Ливерпуль" провел с мая 1987 года по март 1988-го, когда удалось выиграть 23 матча и 8 раз сыграть вничью.

Подопечные Клоппа лидируют в текущем сезоне АПЛ, набрав 43 очка и опережая "Лестер" на 8 пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, как Коноплянка мог оказаться в "Ливерпуле".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ливерпуль#Эвертон#АПЛ