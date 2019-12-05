Почти год без провалов: Ливерпуль провел рекордную серию матчей без поражений (видео)

Мерсисайдцы разгромили "Эвертон" и отметились очередным историческим клубным рекордом.

В 15-м туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Эвертон" и одержал разгромную победу со счетом 5:2.

Команда под руководством Юргена Клоппа установила новый клубный рекорд - 32 матча подряд в чемпионате Англии без поражений. Мерсисайдцы одержали 27 побед при 5 ничьих.

Последнее поражение "красные" потерпели еще 3 января текущего года, когда гостили у "Манчестер Сити" - 1:2.

Видеообзор матча "Ливерпуль" - "Эвертон"

Прошлую серию из 31 поединка "Ливерпуль" провел с мая 1987 года по март 1988-го, когда удалось выиграть 23 матча и 8 раз сыграть вничью.

Подопечные Клоппа лидируют в текущем сезоне АПЛ, набрав 43 очка и опережая "Лестер" на 8 пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, как Коноплянка мог оказаться в "Ливерпуле".