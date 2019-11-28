Определилась половина участников плей-офф Лиги чемпионов

После пяти туров восемь команд гарантировали себе место 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

После матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определились уже восемь команд, которые сыграют в плей-офф.

Первые места в группах уже забронировали ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия) и "Барселона" (Испания).

Со второго места в группах в плей-офф вышли "Реал" (Испания) и "Тоттенхэм" (Англия).

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Еще одним участником плей-офф уже стал "РБ Лейпциг" (Германия), однако итоговая позиция немецкого клуба в группе (первое или второе место) определится после заключительного тура.

Матчи шестого тура, по итогам которых станут известны все участники плей-офф, пройдут 10 и 11 декабря.

Напомним, борьбу за выход в 1/8 финала продолжает и донецкий "Шахтер", который в заключительном туре будет принимать "Аталанту".

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Баварии" Роберт Левандовски установил новый рекорд в ЛЧ.