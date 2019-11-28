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Определилась половина участников плей-офф Лиги чемпионов

00:38, 28 ноября 2019
Футбол
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Манчестер Сити / REUTERS

Первые места в группах уже забронировали ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия) и "Барселона" (Испания).

Со второго места в группах в плей-офф вышли "Реал" (Испания) и "Тоттенхэм" (Англия).

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Еще одним участником плей-офф уже стал "РБ Лейпциг" (Германия), однако итоговая позиция немецкого клуба в группе (первое или второе место) определится после заключительного тура.

Матчи шестого тура, по итогам которых станут известны все участники плей-офф, пройдут 10 и 11 декабря.

Напомним, борьбу за выход в 1/8 финала продолжает и донецкий "Шахтер", который в заключительном туре будет принимать "Аталанту".

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Баварии" Роберт Левандовски установил новый рекорд в ЛЧ.

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Теги: #Реал#Барселона#Бавария#Лига чемпионов#Ювентус#ПСЖ#Манчестер Сити#Тоттенхэм#РБ Лейпциг