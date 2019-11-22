Клуб УПЛ Колос подписал первого легионера в своей истории (видео)

Атакующий полузащитник Арни Вильхамссон перешел в "Колос".

Новичком "Колоса" стал исландский полузащитник Арни Вильхамссон.

Об этом сообщает официальный сайт "Колоса".

Контракт с Вильхамссоном рассчитан до конца следующего сезона. В составе клуба из Ковалевки исландец будет выступать под №77.

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Интересно, что Вильхамссон стал первым легионером в истории "Колоса".

"Ковалевка - очень приятное место, здесь очень хорошие условия для футболистов. Очень счастлив быть в "Колосе", с нетерпением жду момента, когда вернусь на поле. Моя личная цель - забить как можно больше голов, но в первую очередь хочу помочь команде набрать как можно больше очков", - сказал Вильхамссон.

Отметим, что исландец ранее уже выступал в Украине за "Черноморец". В сентябре он разорвал контракт с польской "Термаликой", после чего оставался свободным агентом.

В турнирной таблице УПЛ после 14 туров "Колос" занимает восьмое место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Бенфика" опровергла интерес к легионеру "Динамо".