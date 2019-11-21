Шахтер оштрафован из-за объявлений на стадионе на русском языке

Донецкий клуб нарушил регламент УПЛ по ходу матча против "Динамо".

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал донецкий "Шахтер" за объявления диктора по стадиону "Металлист" во время матча против "Динамо", которые были сделаны на русском языке.

Об этом сообщает сайт "Футбол 24".

Во втором тайме арбитр матча Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление на стадионе о недопустимости проявлений расизма. Они прозвучали на русском языке, тогда как, согласно регламенту, должны звучать на украинском.

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За нарушение регламента соревнований "Шахтер" оштрафован на 20 тысяч гривен.

Напомним, матч против "Динамо" завершился минимальной победой "Шахтера" (1:0). По ходу встречи арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма со стороны фанатов "Динамо" в адрес бразильских игроков "горняков".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в УАФ вынесли решение по дисквалификации Тайсона из-за неприличного жеста в адрес болельщиков "Динамо".