Шахтер с остановкой матча из-за расизма удержал победу над Динамо

"Горняки" увеличили отрыв от киевлян в УПЛ.

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

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Команда Луиша Каштру одержала минимальную победу - 1:0.

Дончане завладели преимуществом с первых минут и забили единственный гол в поединке на 18-й минуте: Тете подал угловой, а Кривцов отправил мяч в сетку ворот ударом головой. Чуть позже форвард "горняков" Жуниор Мораес получил серьезную травму - ему на ногу наступил Денис Попов. Мораес покинул поле на носилках.

Во втором тайме киевляне старались атаковать, но в итоге гости не смогли нанести ни одного удара в створ ворот "Шахтера".

Большой скандал произошел на 75-й минуте, когда болельщики киевского клуба начали оскорблять бразильцев "горняков" и довели Тайсона и Дентиньо до слез. Арбитр Балакин остановил игру на несколько минут и увел команды с поля, а затем показал красную Тайсону за то, что капитан дончан показал оскорбительный жест болельщикам.

Концовку поединка динамовцы провели в большинстве, но воспользоваться своим преимуществом не смогли.

"Шахтер" - "Динамо" - 1:0

Гол: Кривцов, 18

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 90+6), Тайсон, Тете (Болбат, 88), Коваленко, Мораес (Дентиньо, 31)

"Динамо": Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев (Гермаш, 68), Шапаренко, Вербич, Караваев, Цыганков, Родригес (Беседин, 62)

Предупреждения: Коваленко, Дентиньо, Додо, Срна - Попов, Шабанов, Шапаренко, Родригес, Миколенко

Удаление: Тайсон, 82

Таким образом, "Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ до 13 очков и продолжает лидировать в чемпионате.

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