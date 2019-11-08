Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 14-го тура
11:33, 08 ноября 2019Футбол
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В чемпионате Украины по футболу продолжаются поединки второго круга.
Шахтер будет принимать Динамо в центральном матче тура / фото: shakhtar.com
9 и 10 ноября cостоятся шесть поединков 14-го тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций
9 ноября
14.00. "Десна" - "Днепр-1"
Трансляция: УНИАН ТВ
14.00. "Мариуполь" - "Карпаты"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Львов" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 2"
10 ноября
14.00. "Заря" - "Колос"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Шахтер" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Олимпик" - "Александрия"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее сообщал о том, что бывший тренер "Зари" возглавил иностранный клуб.
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