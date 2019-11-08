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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 14-го тура

11:33, 08 ноября 2019
Футбол
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Шахтер будет принимать Динамо в центральном матче тура / фото: shakhtar.com

Расписание трансляций

9 ноября

14.00. "Десна" - "Днепр-1"

Трансляция: УНИАН ТВ

14.00. "Мариуполь" - "Карпаты"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Львов" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

10 ноября

14.00. "Заря" - "Колос"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Шахтер" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Олимпик" - "Александрия"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший тренер "Зари" возглавил иностранный клуб.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#УПЛ