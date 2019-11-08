Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 14-го тура

В чемпионате Украины по футболу продолжаются поединки второго круга.

9 и 10 ноября cостоятся шесть поединков 14-го тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций 9 ноября 14.00. "Десна" - "Днепр-1" Трансляция: УНИАН ТВ 14.00. "Мариуполь" - "Карпаты" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Львов" - "Ворскла" Трансляция: "Футбол 2" 10 ноября 14.00. "Заря" - "Колос" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Шахтер" - "Динамо" Трансляция: "Футбол 1" 19.30. "Олимпик" - "Александрия" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее сообщал о том, что бывший тренер "Зари" возглавил иностранный клуб.

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