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Экс-тренер Зари Вернидуб возглавил иностранный клуб

19:19, 07 ноября 2019
Футбол
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Вернидуб будет работать в Беларуси / фото: ФК Заря

Об этом сообщила пресс-служба клуба из Беларуси.

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На этом посту Вернидуб сменил россиянина Сергея Ташуева, с которым руководство "Шахтера" не стало продлевать контракт. Срок соглашения с украинским специалистом не уточняется.

В тренерский штаб нового наставника команды вошли Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

Напомним, Вернидуб покинул "Зарю", которую впервые в истории клуба привел к бронзовым медалям УПЛ, после окончания прошлого сезона. 

Солигорский "Шахтер" в текущем чемпионате Беларуси после 26 туров занимает третье место.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" определилась с кандидатами на пост главного тренера команды.

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Теги: #футбол#Заря#Юрий Вернидуб