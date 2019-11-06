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Лига чемпионов: расписание матчей 6 ноября, где смотреть

13:01, 06 ноября 2019
Футбол
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Реал сыграет с турками / REUTERS

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать два матча.

Расписание матчей

19.55. Группа B. "Бавария" - "Олимпиакос"

19.55. Группа D. "Локомотив" - "Ювентус"

22.00. Группа A. "Пари Сен-Жермен" - "Брюгге"

22.00. Группа A. "Реал" - "Галатасарай"

22.00. Группа B. "Црвена Звезда" - "Тоттенхэм"

22.00. Группа C. "Аталанта" - "Манчестер Сити". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа C. "Динамо" Загреб - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа D. "Байер" - "Атлетико" Мадрид

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей четвертого тура группового этапа ЛЧ в группах E, F, G и H.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов