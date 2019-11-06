Лига чемпионов: расписание матчей 6 ноября, где смотреть
13:01, 06 ноября 2019Футбол
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В Европе продолжаются матчи четвертого тура группового этапа ЛЧ.
Реал сыграет с турками / REUTERS
6 ноября в Европе состоятся восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.
В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать два матча.
Расписание матчей
19.55. Группа B. "Бавария" - "Олимпиакос"
19.55. Группа D. "Локомотив" - "Ювентус"
22.00. Группа A. "Пари Сен-Жермен" - "Брюгге"
22.00. Группа A. "Реал" - "Галатасарай"
22.00. Группа B. "Црвена Звезда" - "Тоттенхэм"
22.00. Группа C. "Аталанта" - "Манчестер Сити". Трансляция - "Футбол 1"
22.00. Группа C. "Динамо" Загреб - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 2"
22.00. Группа D. "Байер" - "Атлетико" Мадрид
УНИАН ранее сообщал о результатах матчей четвертого тура группового этапа ЛЧ в группах E, F, G и H.
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