Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Бронзовый призер УПЛ в четвертом туре ЛЕ будет принимать соперника из Франции.

В четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена-Львов" во Львове "Александрия" будет принимать французский "Сент-Этьен" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Александрия - Сент-Этьен.

Букмекеры считают украинский клуб аутсайдером в этом матче.

На победу "Александрии" дается коэффициент 4,50, тогда как гостевой успех "Сент-Этьена" оценивается коэффициентом 1,93. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3,35.

На то, что "Александрия" сможет набрать очки во Львове, букмекеры выставили коэффициент 1,93, тогда как на то, что "Сент-Этьен" не проиграет в Украине - 1,23.

В прошлом туре группы I команды также играли между собой - матч во Франции завершился вничью со счетом 1:1. Оба коллектива набрали по 2 очка и делят 3-4 места в квартете.

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Сент-Этьена" "Александрия" в УПЛ обыграла "Мариуполь".