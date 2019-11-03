Украинская Премьер-лига: результаты матчей 13-го тура, таблица
2 и 3 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу.
Все команды из топ-пятерки одержали победы и сохранили свои позиции. "Олимпик" выиграл в третьем матче подряд и поднялся на седьмую строчку. Сразу несколько команд продлили серии поражений: "Колос" проиграл в четвертом матче подряд, "Днепр-1" - в пятом, а "Ворскла" - в третьем.
Результаты матчей
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65
"Ворскла" - "Десна" - 0:1
Гол: Имереков, 76
"Днепр-1" - "Заря" - 1:4
Голы: Коркишко, 59 - Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 73, Леднев, 83 (с пенальти)
"Динамо" - "Львов" - 4:0
Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1
"Александрия" - "Мариуполь" - 3:1
Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 (авт.) - Чурко, 71
"Колос" - "Олимпик" - 1:2
Голы: Ориховский, 70 - Е. Пасич, 58, Балашов, 88
Турнирная таблица
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Львов".