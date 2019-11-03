Украинская Премьер-лига: результаты матчей 13-го тура, таблица

Команды из топ-пятерки одержали победы, "Днепр-1", "Колос" и "Ворскла" продлили серии поражений.

2 и 3 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу.

Все команды из топ-пятерки одержали победы и сохранили свои позиции. "Олимпик" выиграл в третьем матче подряд и поднялся на седьмую строчку. Сразу несколько команд продлили серии поражений: "Колос" проиграл в четвертом матче подряд, "Днепр-1" - в пятом, а "Ворскла" - в третьем.

Результаты матчей

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65

"Ворскла" - "Десна" - 0:1

Гол: Имереков, 76

"Днепр-1" - "Заря" - 1:4

Голы: Коркишко, 59 - Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 73, Леднев, 83 (с пенальти)

"Динамо" - "Львов" - 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

"Александрия" - "Мариуполь" - 3:1

Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 (авт.) - Чурко, 71

"Колос" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Ориховский, 70 - Е. Пасич, 58, Балашов, 88

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Львов".