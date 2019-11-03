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Динамо - Львов: видеобзор матча УПЛ

18:55, 03 ноября 2019
Футбол
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Карлос де Пена / фото: ФК Динамо Киев

Динамовцы одержали разгромную победу со счетом 4:0. Голами у победителей отличились Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Артем Беседин и Денис Попов.

Два мяча киевляне забили, играя вдесятером - на 35-й минуте был удален Сергей Сидорчук.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 13-м туре УПЛ полурезервным составом разгромил "Карпаты".

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Теги: #Динамо#УПЛ#чемпионат Украины#ФК Львов