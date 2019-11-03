Динамо - Львов: видеобзор матча УПЛ
18:55, 03 ноября 2019Футбол
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Вице-чемпион Украины в 13-м туре принимал аутсайдера турнира.
Карлос де Пена / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в 13-м туре украинской Премьер-лиги на "Олимпийском" встречалось со "Львовом".
Динамовцы одержали разгромную победу со счетом 4:0. Голами у победителей отличились Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Артем Беседин и Денис Попов.
Два мяча киевляне забили, играя вдесятером - на 35-й минуте был удален Сергей Сидорчук.
Видеообзор матча
Динамо – Львов - 4:0. Обзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 13-м туре УПЛ полурезервным составом разгромил "Карпаты".
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