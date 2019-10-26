"Может добиться успеха": Луческу считает, что Шевченко применил в сборной "шахтеровскую систему"
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу поделился своим мнением о работе Андрея Шевченко со сборной Украины.
Об этом Луческу сказал в интервью для YouTube-канала "Вацко Live".
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"Шевченко - самый интеллигентный украинский тренер. Это было верное решение, что он применил шахтеровскую систему. Когда он пришел в сборную, у него были игроки из "Динамо", "Шахтера", других клубов. Он удачно смог ее реализовать. Благодаря единому стилю, игрокам из "Шахтера" комфортно находиться в сборной", - сказал Луческу.
"Опыт Шевченко, полученный в Италии, бесценен. Этот микс опыта и шахтеровской системы дают отличный результат. Вместе с игроками "Шахтера" Шевченко может добиться успеха", - также отметил румынский тренер.
УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный французский футболист похвалил Шевченко за работу в сборной Украины.