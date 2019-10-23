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Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

21:11, 23 октября 2019
Футбол
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Подопечные Шарана сыграют во Франции / фото: ФК Александрия

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сент-Этьен - Александрия. 

Начало встречи - в 19.55.

Трансляция поединка "Сент-Этьен" - "Александрия" состоится в прямом эфире на телеканале "Футбол 2".

Команды после двух стартовых туров набрали по одному очку и занимают 3-4 места в группе I соответственно. В прошлом туре команда Шарана сыграла вничью с бельгийским "Гентом" (1:1), а "Сент-Этьен" разошелся миром с немецким "Вольфсбургом" (1:1).

Как сообщал УНИАН, "Александрия" не смогла в запланированное время вылететь на матч Лиги Европы.

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Теги: #футбол#Лига Европы#Александрия