Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Украинская команда проведет очередной матч в еврокубках.

В четверг, 24 октября, "Александрия" сыграет на выезде против французского "Сент-Этьена" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сент-Этьен - Александрия.

Начало встречи - в 19.55.

Трансляция поединка "Сент-Этьен" - "Александрия" состоится в прямом эфире на телеканале "Футбол 2".

Команды после двух стартовых туров набрали по одному очку и занимают 3-4 места в группе I соответственно. В прошлом туре команда Шарана сыграла вничью с бельгийским "Гентом" (1:1), а "Сент-Этьен" разошелся миром с немецким "Вольфсбургом" (1:1).

Как сообщал УНИАН, "Александрия" не смогла в запланированное время вылететь на матч Лиги Европы.