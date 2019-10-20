Украинская Премьер-лига: результаты матчей 11-го тура, таблица
22:05, 20 октября 2019Футбол
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"Шахтер" и "Динамо" одержали победы, "Десна" упустила вторую строчку.
Шахтер разгромно выиграл у Колоса / фото: ФК Шахтер
С 18 по 20 октября прошли матчи одиннадцатого тура чемпионата Украины по футболу.
"Динамо", обыграв "Александрию", поднялось на второе место в таблице, "Шахтер" забил шесть голов новичку УПЛ "Колосу", одержав одиннадцатую победу подряд, а "Олимпик" покинул последнюю строчку в таблице
Результаты матчей
"Шахтер" - "Колос" - 6:0
Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45
"Карпаты" - "Львов" - 0:0
"Заря" - "Десна" - 2:1
Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 - Дегтярев, 17
"Мариуполь" - "Днепр-1" - 1:0
Гол: Федорчук, 82
"Олимпик" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75
"Динамо" - "Александрия" - 1:0
Гол: Миколенко, 33
Турнирная таблица
upl.ua
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Александрия".
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