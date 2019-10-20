Украинская Премьер-лига: результаты матчей 11-го тура, таблица

"Шахтер" и "Динамо" одержали победы, "Десна" упустила вторую строчку.

С 18 по 20 октября прошли матчи одиннадцатого тура чемпионата Украины по футболу.

"Динамо", обыграв "Александрию", поднялось на второе место в таблице, "Шахтер" забил шесть голов новичку УПЛ "Колосу", одержав одиннадцатую победу подряд, а "Олимпик" покинул последнюю строчку в таблице

Результаты матчей

"Шахтер" - "Колос" - 6:0

Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45

"Карпаты" - "Львов" - 0:0

"Заря" - "Десна" - 2:1

Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 - Дегтярев, 17

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 1:0

Гол: Федорчук, 82

"Олимпик" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75

"Динамо" - "Александрия" - 1:0

Гол: Миколенко, 33

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Александрия".