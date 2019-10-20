Динамо - Александрия: видеообзор матча Премьер-лиги

В Киеве состоялся центральный матч тура.

В воскресенье, 20 октября, в 11-м туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало на "Олимпийском" "Александрию".

УПЛ, 11-й тур

Динамо - Александрия - 1:0

Гол: Миколенко, 33

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, де Пена, Гармаш, Цыганков, Соль

Александрия: Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Лучкевич, Третьяков, Ковалец, Безбородько

Полное видео матча

FootballHub

Обзор матча



Впереди у обеих команд матчи в Лиге Европы, но и терять очки в чемпионате Украины крайне нежелательно, учитывая плотную борьбу за медали.

У "Динамо" игру пропустят Артем Беседин и Владимир Шепелев из-за дисквалификации, а в лазарете находятся Денис Бойко и Никита Бурда. В прошлом туре команда Алексея Михайличенко одолела "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти - 4:0. В случае очередной победы киевляне смогут единолично закрепиться на второй строчке турнирной таблицы.

У "Александрии" нет серьезных кадровых потерь, а отставание от "Динамо" составляет всего один пункт. В прошлом туре подопечные Владимира Шарана одолели львовские "Карпаты" дома - 2:1.

УНИАН ранее сообщал, что турецкий топ-клуб интересуется футболистом "Динамо".