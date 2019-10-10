Один из лучших испанских футболистов хочет сыграть на Олимпиаде-2020

Серхио Рамос планирует выступить за олимпийскую сборную сразу после Евро-2020.

Капитан "Реала" Серхио Рамос хотел бы сыграть за сборную Испании на Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио.

Об этом сообщает elmundo.es со ссылкой на окружение футболиста.

Рамос мечтает выступить за олимпийскую сборную Испании, поскольку в его коллекции трофеев еще нет победы на Олимпиаде. Капитан "Реала" планирует отправиться на Игры, если не вмешаются травмы или другие непредвиденные обстоятельства.

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33-летний Рамос имеет шансы установить уникальное достижение - стать первым футболистом, которому удалось победить на чемпионате мира, чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Стоит отметить, что после окончания Евро-2020, на котором Рамос планирует защищать цвета сборной Испании, и до старта футбольного турнира Олимпийских игр пройдет всего 10 дней.

Напомним, олимпийские сборные имеют возможность включать в свои составы трех футболистов старше 23 лет. Так, на ОИ-2016 цвета сборной Бразилии защищал Неймар, а на Играх-2012 за сборную Великобритании выступал Райан Гиггз.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Криштиану Роналду побил рекорд европейских квалификаций.