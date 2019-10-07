"Буду себя штрафовать": тренер клуба УПЛ получил четыре желтые карточки в десяти матчах (видео)
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин заработал четыре желтые карточки в десяти матчах текущего чемпионата Украины.
Об этом сообщается в сюжете программы "Профутбол".
Дело в том, что с текущего сезона в футболе действует новое правило, согласно которому арбитр может показывать желтые карточки всем официальным лицам матча, в том числе тренерам.
Костышин получал желтые карточки в матчах против "Мариуполя", "Александрии", "Десны" и "Динамо". Все были получены тренером за чрезмерную эмоциональность.
"Такой характер. Главное - не оскорблять судью", - прокомментировал свои карточки Костышин.
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Тренер также добавил, что будет штрафовать себя самого: "Футболистов я штрафую. Придется себя самого штрафовать. За такие карточки штраф - 2 тысячи гривен. Занесу в казну".
Стоит отметить, что Костышин - пока единственный тренер в Украине, который получал желтые карточки.
Несмотря на четыре желтые карточки, тренер "Колоса" не будет пропускать следующий матч. Дело в том, что данный пункт (пропуск матча в связи с четырьмя предупреждениями) прописан в регламенте только в отношении футболистов.
"Сейчас в регламент быстро внесут. Но в регламенте нет такого, что я должен пропускать матч. Это нигде не написано. Я и выйду на следующий матч", - отметил Костышин.
Как сообщал УНИАН, в десятом туре УПЛ "Колос" разгромно проиграл "Динамо" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти.