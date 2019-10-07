"Буду себя штрафовать": тренер клуба УПЛ получил четыре желтые карточки в десяти матчах (видео)

Руслан Костышин - единственный тренер чемпионата, который получает карточки

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин заработал четыре желтые карточки в десяти матчах текущего чемпионата Украины.

Об этом сообщается в сюжете программы "Профутбол".

Дело в том, что с текущего сезона в футболе действует новое правило, согласно которому арбитр может показывать желтые карточки всем официальным лицам матча, в том числе тренерам.

Костышин получал желтые карточки в матчах против "Мариуполя", "Александрии", "Десны" и "Динамо". Все были получены тренером за чрезмерную эмоциональность.

"Такой характер. Главное - не оскорблять судью", - прокомментировал свои карточки Костышин.

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Тренер также добавил, что будет штрафовать себя самого: "Футболистов я штрафую. Придется себя самого штрафовать. За такие карточки штраф - 2 тысячи гривен. Занесу в казну".

Стоит отметить, что Костышин - пока единственный тренер в Украине, который получал желтые карточки.

Несмотря на четыре желтые карточки, тренер "Колоса" не будет пропускать следующий матч. Дело в том, что данный пункт (пропуск матча в связи с четырьмя предупреждениями) прописан в регламенте только в отношении футболистов.

"Сейчас в регламент быстро внесут. Но в регламенте нет такого, что я должен пропускать матч. Это нигде не написано. Я и выйду на следующий матч", - отметил Костышин.

Как сообщал УНИАН, в десятом туре УПЛ "Колос" разгромно проиграл "Динамо" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти.