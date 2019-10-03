"Должна быть советская закалка": украинский футболист выступил против ЛГБТ-парадов (видео)

Александр Нойок считает, что в Украине не должны проходить "гейские парады".

Украинский полузащитник Александр Нойок, который выступает за "Динамо-Брест", высказал свое мнение про ЛГБТ-парад в Киеве.

Об этом Нойок сказал в интервью для YouTube-канала MelkazeRaw.

"Я не какой-то там гомофоб, но считаю, что у нас страна православная, и здесь не надо всяких парадов гейских. То, что в Киеве провели. Я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно. Как это?! Страна победила фашизм, все бились...", - сказал Нойок.

"Причем геи к фашизму? Ну, это же оттуда пошло, наверное. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с долей ностальгии, что все было так классно, так хорошо", - добавил футболист.

При этом Нойок отметил, что не хочет назад в Советский союз.

"Нет, просто говорю, что наши родители там жили и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: женщина, семья, счастье, потом внуки".

Нойок, который является воспитанником "Шахтера", выступает за "Динамо-Брест" с 2018 года. Ранее хавбек играл за минское "Динамо", а в Украине - за донецкий "Металлург", "Металлист" и "Говерлу".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Кирилл Петров заявил, что никогда не считал россиян братьями для украинцев.