"Судья - п***рас": президент клуба Первой лиги оскорбил арбитра после матча Кубка Украины (видео)

Владелец "Руха" Григорий Козловский остался недоволен судейством матча против "Мариуполя".

Президент футбольного клуба "Рух" в нецензурной форме раскритиковал судейство матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя" (0:1).

Козловский оскорбил главного арбитра матча Дмитрия Кривушкина, который на 77-й минуте удалил с поля футболиста "Руха".

"Хочу проявить уважение к "Мариуполю". Но чем ближе мы к УПЛ, тем больше понимаю комментарии "Динамо" Киев о том, что такое донецкое судейство. Я извиняюсь, буду прямолинейным. Все болельщики сегодня кричали, что судья - п***рас. Мне как президенту сложно не согласиться, реально - п***рас", - сказал Козловский.

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"Может, они думают, что люди не понимают в футболе? Что такое дух футбола, праздник... Все ради результата? Сыграли с хорошей командой из УПЛ, уважаю эту команду, но вы слышали, что люди кричали. Они думают, что в футболе понимают только донецкие команды? Мы все видим и понимаем", - добавил президент "Руха".

Козловский подчеркнул, что не боится наказания за свои слова:

"С такими судьями у меня уже есть две "ходки", пусть третью дают. Я высказываю мысль людей, потому что абсолютно согласен с ней".

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Мариуполя" пожаловался на судейство после матча с "Динамо"