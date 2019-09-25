"Вмешался человек": тренер Мариуполя после поражения от Динамо пожаловался на судейство

Александр Бабич заявил, что арбитры помогли "Динамо" набрать 3 очка.

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич после поражения от "Динамо" в перенесенном матче 4-го тура УПЛ (0:1) пожаловался на судейство.

Слова Бабича приводит dynamo.kiev.ua.

"Мы планировали сыграть строго от обороны, на контратаках, переходить от обороны в атаку за счет длинных передач. Считаю, что в целом, команда справилась с этим заданием. Но где-то в борьбу вмешались люди, которых не должно быть видно на поле. Вмешался человек, который сделал все для того, чтобы "Динамо" сегодня уехало с хорошим настроением", - сказал Бабич.

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"Прежде всего, имею в виду момент, когда Бойко играл в ноги Топалову, это чистый пенальти. Кроме того, были еще 2-3 ситуации, когда игроки "Динамо" должны были получать желтые карточки, но этого не происходило", - добавил тренер.

Стоит отметить, что в первом тайме главный арбитр матча Дмитрий Бондаренко мог назначать пенальти за игру рукой в ворота "Мариуполя", однако не указал на "точку".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболиста "Динамо" признали лучшим игроком 8-го тура УПЛ.