Полчаса темноты: в Англии во время матча Кубка лиги на стадионе погас свет (фото)

Арбитру пришлось добавлять ко второму тайму 28 минут.

Во время матча Кубка английской лиги между представителем третьего по силе дивизиона "Бертон Альбион" и командой АПЛ "Борнмутом" трижды гас свет.

Как сообщает The Telegraph, из-за перебоев с электроэнергией свет на стадионе пропадал в общей сложности почти на полчаса.

Прожекторы над полем впервые погасли спустя семь минут после начала второго тайма. Через восемь минут свет дали, игроки вернулись на поле, но вскоре матч вновь пришлось остановить, так как произошло еще два отключения.

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В итоге встречу все же удалось доиграть. Ко второму тайму арбитр добавил 28 минут. В это время "Бертон" забил второй мяч и выиграл встречу со счетом 2:0.

"Я рад, что свет снова включили, и нам удалось закончить матч. "Борнмут" также хотел продолжить игру, чтобы не приезжать сюда еще раз", - отметил главный тренер "Бертон Альбион" Найджел Клаф.

УНИАН ранее также сообщал о том, что клуб из четвертого английского дивизиона обыграл финалиста ЛЧ "Тоттенхэм".