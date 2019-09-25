Незабываемые эмоции: клуб из четвертого английского дивизиона обыграл финалиста Лиги чемпионов (видео)

Победу праздновал весь стадион.

В Кубке английской лиги произошла сенсация - турнир покинул финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Тоттенхэм".

"Шпоры" встречались в третьем раунде с "Колчестером", который представляет четвертый по силе дивизион чемпионата Англии - Лигу 2.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти подопечные Маурисио Почеттино уступили - 3:4. Болельщики на радостях покинули свои места и выбежали к команде на поле, чтобы отметить этот успех.

"Тоттенхэм" выбыл из турнира, уступив сопернику из четвертого дивизиона, впервые с сезона-2005/06, когда "шпоры" не сумели пройти "Гримсби Таун".

УНИАН ранее сообщал, что стало известно, где будут проходить финалы Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы.