цей матеріал доступний українською

Незабываемые эмоции: клуб из четвертого английского дивизиона обыграл финалиста Лиги чемпионов (видео)

10:00, 25 сентября 2019
Футбол
226 0
Тоттенхэм уступил в серии пенальти / фото: twitter.com/spursofficial

"Шпоры" встречались в третьем раунде с "Колчестером", который представляет четвертый по силе дивизион чемпионата Англии - Лигу 2.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти подопечные Маурисио Почеттино уступили - 3:4. Болельщики на радостях покинули свои места и выбежали к команде на поле, чтобы отметить этот успех.

"Тоттенхэм" выбыл из турнира, уступив сопернику из четвертого дивизиона, впервые с сезона-2005/06, когда "шпоры" не сумели пройти "Гримсби Таун".

УНИАН ранее сообщал, что стало известно, где будут проходить финалы Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тоттенхэм