"Показали неплохой футбол": тренер Александрии остался доволен дебютом на групповом этапе еврокубков

Владимир Шаран прокомментировал поражение от "Вольфсбурга".

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги матча против "Вольфсбурга" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Слова Шарана приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

"Самое главное, что показали неплохую игру как для новичка Лиги Европы. Ребята вышли на поле без мандража. Это было видно, мы начали поединок неплохо. Не могу сказать, что "Вольфсбург" нас полностью переигрывал. Действительно, у игроков "Вольфсбурга" мастерство на высоком уровне, и два быстрых мяча немного надломили ребят. Но во втором тайме мы увидели, что способны играть лучше, хотя и в первом тайме тоже была неплохая организация игры", - сказал Шаран.

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Тренер отметил, что у команды была надежда отыграться:

"После того, как забили гол в ответ, была надежда, что мы можем забить второй, но слишком быстро пропустили третий. Но все равно я доволен игрой наших футболистов. Показали неплохую, содержательную игру, но мастерство и опыт игроков "Вольфсбурга" выше".

"Думаю, что мы начали матч неожиданно для соперника, мы прессинговали на их половине поля. Но все равно к Третьякову у меня были претензии, он должен был бы играть смелее, встречать центрального защитника соперника", - подытожил Шаран.

Напомним, для "Александрии" этот матч был дебютным на групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась поражением александрийцев со счетом 1:3.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко эмоционально отреагировал на победный гол команды.