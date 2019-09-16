Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дончане сразятся с чемпионом Англии.

В среду, 18 сентября, в Харькове донецкий "Шахтер" будет принимать английский "Манчестер Сити" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Букмекеры практически не сомневаются в успехе гостей. Коэффициент на победу "горожан" составляет 1,31, тогда как на ничью - 5,80. Наименее вероятной аналитики считают победу "Шахтера" - 9,90.

Что касается точного счета, то наиболее вероятными считаются исходы 0:1 (8,80) и 0:2 (7,20).

Начало матча - в 22:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 2". Это будет первая еврокубковая игра "горняков" в нынешнем сезоне.

УНИАН ранее сообщал, что футболист "Манчестер Сити" заявил о желании "убить "Шахтер".