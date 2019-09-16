В России заявили об интересе киевского Динамо к главному тренеру московского Спартака

Олег Кононов в прошлом уже работал в Украине.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов может получить приглашение от киевского "Динамо".

Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

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По информации источника, в Киеве внимательно следят за ситуацией специалиста в клубе РПЛ. "Спартак" неудачно начал сезон на внутренней арене и не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Кононов может получить предложение от "Динамо", если московский клуб отправит его в отставку. Специалист в прошлом уже работал в Украине, когда тренировал запорожский "Металлург", львовские "Карпаты" и "Севастополь".

"Динамо" в августе уволило тренерский штаб Александра Хацкевича, вместо которого команду принял Алексей Михайличенко. При этом киевляне не могут победить уже в шести поединках подряд.

Следующий матч "Динамо" проведет в четверг, 19 сентября, против "Мальме" на "Олимпийском" в группе Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" сенсационно уступило "Десне" в УПЛ.