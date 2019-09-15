"Счет говорит обо всем": Михайличенко взял на себя вину за поражение от Десны

Наставник "Динамо" подчеркнул, что команда переживает тяжелые времена.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился эмоциями после домашнего поражения от черниговской "Десны" (1:2).

Специалиста цитирует "Динамомания".

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"Счет на табло оговорит обо всем. Неудовлетворенность игрой есть, и она больше касается самого результата. По такой игре проигрывать нельзя. Несмотря даже на то, что без ошибок не обошлось. Особенно второй мяч, который психологически подкосил некоторых игроков.

Я благодарен ребятам, что они не перестали играть, а хотели добиться хорошего результата и верили, что смогут выиграть. Но любые усилия, если они не подтверждены голами, забываются. А счет остается. Это самое важное", - подчеркнул Михайличенко.

Также тренер взял всю вину за результат на себя:

"Очень неприятный отрезок времени и для меня, и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх можно сказать, что мы знакомились, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули громадный объем работы, который выполняла команда. Были скорости, конструктивные атаки. Не хватало мастерства, везения.

Я отвечаю за результат на сто процентов. Команда должна отвечать за игру, а я - за результат. Я это прекрасно знаю".

"Динамо" не может победить в шести матчах подряд.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" и "Заря" забили семь голов в невероятном матче.