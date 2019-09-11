Коноплянка провел первую тренировку в Шахтере (фото)

Звездный новичок "горняков" приступил к тренировкам с командой.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка провел первую полноценную тренировку в "Шахтере".

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После возвращения из сборной Украины новичок "горняков" начал с командой подготовку к матчу седьмого тура УПЛ против "Зари".

"Пока полузащитник только входит в рабочий процесс, хотя заметно, что адаптация ему дается легко и он выкладывается на полную", - отмечает официальный сайт "горняков".

Напомним, 29-летний Коноплянка перешел в "Шахтер" из "Шальке" перед закрытием летнего трансферного окна и подписал контракт, рассчитанный на три года.

Как сообщал УНИАН, во время паузы на матчи национальных команд Коноплянка ненадолго отлучился из лагеря сборной Украины и дебютировал за "Шахтер" в товарищеском матче, проведя на поле один тайм.