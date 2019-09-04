Ювентус пытался подписать Зинченко - СМИ
20:49, 04 сентября 2019Футбол
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Футболист сборной Украины мог перейти в туринский клуб в летнее межсезонье.
Александр Зинченко / REUTERS
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в летнее межсезонье отказался от трансфера в туринский "Ювентус".
Как утверждает Calciomercato.com, итальянский гранд хотел усилить левый фланг обороны и делал предложение "Манчестер Сити".
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Однако переговоры ни к чему не привели, так как Зинченко доволен своим текущим положением в "Сити" и входит в планы главного тренера команды Пепа Гвардиолы.
В текущем сезоне Зинченко выходил на поле в основном составе "Ман Сити" во всех пяти матчах команды.
Напомним, летом украинец продлил контракт с "Сити" до 2024 года.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Зинченко стал лучшим по созданным моментам в матче АПЛ.
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