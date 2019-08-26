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Зинченко стал лучшим по созданным моментам в матче АПЛ (видео)

14:28, 26 августа 2019
Футбол
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Александр Зинченко / REUTERS

Украинец Александр Зинченко своими активными действиями помог "Манчестер Сити" обыграть "Борнмут" в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги (3:1).

Как сообщает Squawka, Зинченко стал лучшим игроком матча по количеству созданных моментов. На счету украинца - пять созданных шансов для партнеров по команде.

Это больше, чем у любого другого игрока "Манчестер Сити" и больше, чем у всех вместе взятых игроков "Борнмута".

Отметим, что Зинченко принял участие в двух атаках своей команды, которые завершились голами.

В текущем сезоне на счету украинского футболиста четыре матча в составе "Ман Сити" (все - в основном составе).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко прервал рекордную серию побед в составе "Манчестер Сити".

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити#АПЛ