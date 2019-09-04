УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам августа

Победу в голосовании праздновали представители "Зари".

Лучшим футболистом украинской Премьер-лиги по итогам августа признан нападающий луганской "Зари" Назарий Русин.

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

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Форвард, которого луганчане арендовали у киевского "Динамо", набрал 40% голосов. В тройку также вошли защитник "Десны" Денис Фаворов (19%) и полузащитник "Шахтера" Тайсон (17%).

В августе Русин отличился одним голом в Премьер-лиге, а луганчане одержали две победы и добыли одну ничью при одном поражении.

Лучшим тренером признан наставник "Зари" Виктор Скрипник (47%), который опередил Александра Рябоконя из "Десны" (26%) и наставника "Шахтера" Луиша Каштру (18%).

Всего в голосовании приняло участие порядка 1500 человек.

УНИАН ранее сообщал, что бывший испанский тренер "Динамо" возглавил клуб УПЛ.