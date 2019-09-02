Бывший испанский тренер Динамо возглавил клуб УПЛ
18:18, 02 сентября 2019Футбол
204 0
Висенте Гомес получил шанс в донецком "Олимпике".
У Олимпика вновь будет тренер-легионер / фото: ФК Олимпик
Испанский специалист Висенте Гомес объявлен новым главным тренером донецкого "Олимпика".
Об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги.
Читайте такжеКлуб УПЛ уволил тренера-легионера после четырех матчей
На этом посту 47-летний тренер сменил Игоря Климовского, который исполнял обязанности после увольнения бразильца Жулио Сезара.
После шести туров "Олимпик" идет последним в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко.
Отметим, что Висенте Гомес был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы, после чего работал в "Аль-Гарафе" и "Спартаке".
В июне этого года испанец вернулся в "Динамо", однако вновь покинул клуб после отставки тренерского штаба Александра Хацкевича.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" не удержало победный счет в матче с "Зарей".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter