Бывший испанский тренер Динамо возглавил клуб УПЛ

Висенте Гомес получил шанс в донецком "Олимпике".

Испанский специалист Висенте Гомес объявлен новым главным тренером донецкого "Олимпика".

Об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги.

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На этом посту 47-летний тренер сменил Игоря Климовского, который исполнял обязанности после увольнения бразильца Жулио Сезара.

После шести туров "Олимпик" идет последним в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко.

Отметим, что Висенте Гомес был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы, после чего работал в "Аль-Гарафе" и "Спартаке".

В июне этого года испанец вернулся в "Динамо", однако вновь покинул клуб после отставки тренерского штаба Александра Хацкевича.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" не удержало победный счет в матче с "Зарей".