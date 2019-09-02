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Бывший испанский тренер Динамо возглавил клуб УПЛ

18:18, 02 сентября 2019
Футбол
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У Олимпика вновь будет тренер-легионер / фото: ФК Олимпик

Об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги.

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На этом посту 47-летний тренер сменил Игоря Климовского, который исполнял обязанности после увольнения бразильца Жулио Сезара.

После шести туров "Олимпик" идет последним в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко.

Отметим, что Висенте Гомес был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы, после чего работал в "Аль-Гарафе" и "Спартаке". 

В июне этого года испанец вернулся в "Динамо", однако вновь покинул клуб после отставки тренерского штаба Александра Хацкевича.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" не удержало победный счет в матче с "Зарей".

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Теги: #Динамо#футбол#УПЛ#Олимпик