Динамо не удержало победный счет в матче против Зари (видео)

Киевляне второй раз подряд потеряли очки под руководством Алексея Михайличенко.

В заключительном матче шестого тура украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье принимала "Динамо". Встреча завершилась вничью.

В первой половине игры "Динамо" удалось отличился дважды - сперва Жерсон Родригес забил после навеса Карлоса де Пены, а затем уже сам уругваец отправил мяч в сетку ударом с острого угла.

На 21-й минуте мог быть засчитан еще один гол "Динамо", но арбитр посчитал, что после удара Виктора Цыганкова и сэйва голкипера мяч не пересек линию ворот.

Еще до перерыва "Заря" отыграла один мяч - забил Артем Громов. А во втором тайме "Динамо" решило сосредоточиться на сохранении победного счета и не удержало его. "Заря" владела преимушеством и сумела отыграться на 82-й минуте - ударом через себя отличился Джоэль Абу Ханна.

Во втором тайме у "Динамо" был шанс забить со штрафного, но после удара Цыганкова "Зарю" спасла перекладина.

"Динамо" после пяти матчей набрало 8 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. У "Зари" - 11 очков в шести играх и третья строчка.

"Заря" - "Динамо" - 2:2

Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 - Родригес, 17, Де Пена, 36

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 90+1), Хомченовский, Громов (Кабаев, 75), Будковский.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Кадири, Гармаш (Сидорчук, 46), Цыганков, Родригес, Де Пена (Караваев, 73).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в шестом туре УПЛ разгромил "Олимпик".