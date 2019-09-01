Шахтер одержал шестую подряд победу на старте УПЛ

Действующий чемпион в донецком дерби разгромил "Олимпик".

В Киеве состоялся матч шестого тура украинской Премьер-лиги между двумя донецкими клубами - "Олимпиком" и "Шахтером".

Матч завершился крупной победой "горняков".

Дублем у победителей отметился Жуниор Мораес, который записал на свой счет еще и две результативные передачи. По голу забили Манор Соломон и Марлос.

Читайте также"Ситуация зашла в тупик": Шахтер не хочет отпускать Тайсона в Рому

Отметим, что "горняки" проводили матч без своего лидера Тайсона, которого хочет подписать итальянская "Рома".

"Шахтер" одержал шестую победу в шести матчах на старте УПЛ и уверенно лидирует в чемпионате. У "Олимпика" - в шести матчах 1 очко, команда замыкает турнирную таблицу.

"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4

Голы: Мораес, 13, 80, Соломон, 45+3, Марлос, 60

"Олимпик": Халими, Цымбалюк, Зотько, Вантух (Ксенз, 45), Завийский, Политыло, Е. Пасич, Фабиньо (Г. Пасич, 35), Салу, Тейшейра, Дийе (Чарльз, 76)

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 80), Кривцов (Бондарь, 68), Степаненко (Коваленко, 62), Алан Патрик, Болбат, Соломон, Тете, Марлос, Мораес

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Днепр-1" и "Олександрия" добыли победы в шестом туре УПЛ.