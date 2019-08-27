Полузащитник Динамо и сборной Украины может оказаться в топ-чемпионате

Существует вероятность, что Николай Шапаренко покинет столичный клуб.

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко в ближайшее время может сменить команду.

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Об этом сообщил один из ведущих шоу "ТаТоТаке".

По данным источника, у киевлян есть предложения по игроку от клубов Бельгии, Испании и Италии. Это высшие дивизионы стран, но клубы, представляющие нижнюю часть турнирной таблицы.

Кроме того, в услугах Шапаренко заинтересован венгерский "Фехервар", который ищет плеймейкера.

Стоит отметить, что Шапаренко выпал из основной обоймы команды еще при тренерском штабе Александра Хацкевича. Если новый наставник "Динамо" Алексей Михайличенко решит, что игрок ему не нужен, то он будет продан или отправлен в аренду.

Этим летом сообщалось, что за игрой Шапаренко следят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэм".

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ.