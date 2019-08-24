Динамо не смогло обыграть аутсайдера УПЛ в первом матче Михайличенко (видео)

Киевляне потеряли очки в игре с двумя удалениями.

Киевское "Динамо" провело первый матч после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды.

На "Олимпийском" киевляне принимали "Олимпик". Встреча завершилась вничью.

В первом тайме "Динамо", хоть и владело инициативой, но не нанесло ни одного удара в створ соперника. А в начале второй половины игры редкая атака "Олимпика" завершилась точным ударом низом от Сергея Политыло.

Киевляне смогли довольно быстро отыграться - обводящим ударом из-за пределов штрафной отличился Виктор Цыганков.

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На 68-й минуте "Олимпик" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Дмитрий Гришко. На 85-й минуте арбитр уравнял составы - с поля за отмашку был удален Беньямин Вербич.

Безвыигрышная серия "Динамо" во всех турнирах теперь составляет четыре матча.

После этой ничьей в активе у "Динамо" 7 очков и пятое место в таблице УПЛ (у киевлян еще есть одна игра в запасе).

"Олимпик" набрал первое очко в УПЛ и остается на последнем месте в турнирной таблице.

"Динамо" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Цыганков, 62 - Политыло, 52.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири, Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.

"Олимпик": Бетим, Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк, Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло, Матар (Захеди, 90+5).

Удаления: Вербич, 85 (неспортивное поведение) - Гришко, 68 (грубая игра)

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УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Десна" крупно обыграла "Александрию".