Футболисты сборной Украины U-20 получили по 18 тысяч гривен за победу на ЧМ (видео)

Министерство молодежи и спорта Украины выплатило чемпионам мира премиальные.

За победу на чемпионате мира-2019 U-20 украинские футболисты получили по 18 тысяч гривен.

Об этом сообщается в программе "Профутбол".

Данные премиальные были выплачены сборной Украины государством.

"После матча в Польше еще пообещали, сказали, что не обидят, пока все. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", - рассказал футболист сборной Ефим Конопля.

Главный тренер сборной Александр Петраков получил премиальные в размере 21 600 гривен, а три его ассистента Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко и Вячеслав Руженцев - по 10 800.

В то же время Украинская ассоциация футбола премиальные команде пока не выплатила. Ожидается, что это произойдет в сентябре.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины впервые сыграет в бело-золотой форме.