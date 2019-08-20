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Сборная Украины впервые сыграет в бело-золотой форме (фото)

14:05, 20 августа 2019
Футбол
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Новая форма сборной Украины была представлена в сентябре / фото: УАФ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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"В этом поединке наша сборная впервые в истории выйдет на поле в новом комплекте формы белого цвета", - сообщил Павелко.

Отметим, что бело-золотая форма с надписью "Слава Україні" под воротником была представлена еще в сентябре прошлого года. Однако украинская сборная пока не выходила в ней на поле.

Матч Украина - Нигерия пройдет 10 сентября на "Днепр-Арене". Продажа билетов на эту игру уже стартовала. 

Новая форма сборной Украины / фото: УАФ

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Нигерии.

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Теги: #сборная Украины#товарищеские матчи