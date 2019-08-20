Сборная Украины впервые сыграет в бело-золотой форме (фото)
14:05, 20 августа 2019Футбол
315 0
Украинцы выйдут на поле в новой форме в матче против Нигерии.
Новая форма сборной Украины была представлена в сентябре / фото: УАФ
Сборная Украины в товарищеском матче против Нигерии впервые сыграет в новом комплекте формы, который выполнен в бело-золотых цветах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
Читайте такжеВ Днепре и Запорожье: официально утверждены два товарищеских матча сборной Украины
"В этом поединке наша сборная впервые в истории выйдет на поле в новом комплекте формы белого цвета", - сообщил Павелко.
Отметим, что бело-золотая форма с надписью "Слава Україні" под воротником была представлена еще в сентябре прошлого года. Однако украинская сборная пока не выходила в ней на поле.
Матч Украина - Нигерия пройдет 10 сентября на "Днепр-Арене". Продажа билетов на эту игру уже стартовала.
Новая форма сборной Украины / фото: УАФ
Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Нигерии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020