Сборная Украины впервые сыграет в бело-золотой форме (фото)

Украинцы выйдут на поле в новой форме в матче против Нигерии.

Сборная Украины в товарищеском матче против Нигерии впервые сыграет в новом комплекте формы, который выполнен в бело-золотых цветах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Читайте такжеВ Днепре и Запорожье: официально утверждены два товарищеских матча сборной Украины

"В этом поединке наша сборная впервые в истории выйдет на поле в новом комплекте формы белого цвета", - сообщил Павелко.

Отметим, что бело-золотая форма с надписью "Слава Україні" под воротником была представлена еще в сентябре прошлого года. Однако украинская сборная пока не выходила в ней на поле.

Матч Украина - Нигерия пройдет 10 сентября на "Днепр-Арене". Продажа билетов на эту игру уже стартовала.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Нигерии.