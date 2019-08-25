Пятая подряд победа: Шахтер издевательски обыграл Мариуполь в УПЛ

"Горняки" оформили разгромную победу.

В воскресенье, 25 августа, состоялся заключительный матч пятого тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Мариуполь" в Харькове.

В составе мариупольской команды на поле не могли выйти игроки, которые были арендованы у "горняков". В итоге гости потерпели разгромное поражение со счетом 1:5.

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Дончане фактически похоронили интригу уже в первые 12 минут, сумев трижды поразить ворота соперника. Сначала дубль оформил Тете, а затем Жуниор Мораес замкнул прострел Тайсона.

Еще один мяч "Шахтер" забил на 62-й минуте, когда Тайсон реализовал пенальти после нарушения на Жуниоре Мораесе. Подопечные Бабича сумели сократить отставание на 78-й минуте, когда Вакула обыгрался с Федорчуком и пробил, а мяч после рикошета от Хочолавы оказался в воротах.

Точку спустя пять минут поставил Маркос Антонио - бразилец получил пас пяткой от Мораеса и обыграл вратаря.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 5:1

Голы: Тете, 8, 11, Мораес, 12, Тайсон, 62 (с пенальти), Маркос Антонио, 83 - Вакула, 78

"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Матвиенко (Бондарь, 46), Исмаили, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Марлос (Дентиньо, 65), Коваленко, Тете, Тайсон, Мораес

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Яворский, Дава, Полегенько, Мишнев, Федорчук, Чоботенко (Петерман, 59), Путря (Байдал, 72), Тищенко, Вакула

Таким образом, "Шахтер" одержал пятую подряд победу и остается единственной командой, которая идет без потерь в нынешнем сезоне. "Мариуполь" набрал четыре очка и идет девятым, имея игру в запасе.

УНИАН ранее сообщал, что "Заря" на выезде обыграла "Карпаты".