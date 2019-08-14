Вратарь сборной Украины перешел из Реала в клуб Роналдо (фото)
10:06, 14 августа 2019Футбол
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Андрей Лунин продолжит карьеру в испанском "Вальядолиде"
Андрей Лунин готовился к сезону с Реалом / фото: realmadrid.com
Украинский голкипер Андрей Лунин на правах аренды перешел из мадридского "Реала" в "Вальядолид".
Об этом сообщает пресс-служба "Вальядолида".
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
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Сегодня, 14 августа, Лунин приступит к тренировкам с командой, а также пообщается с журналистами на пресс-конференции.
Отметим, что владельцем "Вальядолида" является легендарный бразильский футболист Роналдо. В прошлом сезоне команда заняла шестнадцатое место в чемпионате Испании.
Напомним, прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", однако принял участие лишь в пяти матчах команды. Летом голкипер готовился к сезону с "Реалом".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин вошел в топ-40 лучших молодых вратарей мира.
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