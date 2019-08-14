Вратарь сборной Украины перешел из Реала в клуб Роналдо (фото)

Андрей Лунин продолжит карьеру в испанском "Вальядолиде"

Украинский голкипер Андрей Лунин на правах аренды перешел из мадридского "Реала" в "Вальядолид".

Об этом сообщает пресс-служба "Вальядолида".

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

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Сегодня, 14 августа, Лунин приступит к тренировкам с командой, а также пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Отметим, что владельцем "Вальядолида" является легендарный бразильский футболист Роналдо. В прошлом сезоне команда заняла шестнадцатое место в чемпионате Испании.

Напомним, прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", однако принял участие лишь в пяти матчах команды. Летом голкипер готовился к сезону с "Реалом".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин вошел в топ-40 лучших молодых вратарей мира.