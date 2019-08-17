Бывший вратарь Реала оценил перспективы украинца Лунина

Кико Касилья похвалил коллегу и перечислил его сильные стороны.

Бывший вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья оценил мастерство вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Ныне футболиста "Лидса" цитирует AS.

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"Я тренировался с ним в рамках подготовки к сезону еще в прошлом году и видел, что Андрей обладает невероятными качествами: сила ног, ловкость. Все свои сильные стороны он продемонстрировал на молодежном чемпионате мира, который украинцы выиграли.

На мундиале Лунин доказал, что способен играть на больших турнирах. Это молодой парень, которого ждет большое будущее", - отметил Касилья.

Мадридский "Реал" этим летом вернул Лунина из "Леганеса", но вновь отправил его в аренду - на этот раз в "Вальядолид". В первом матче нового сезона Ла Лиги команда украинца встретится с "Бетисом" 18 августа.

УНИАН ранее сообщал, что Лунин вошел в топ-40 молодых футболистов мира.