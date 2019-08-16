"Увидели свой уровень": тренера Мариуполя расстроила игра команды в матче с АЗ

Мариупольцы потерпели крупнейшее поражение в еврокубках в своей истории.

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал поражение от АЗ в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы (0:4) и вылет из турнира.

Слова Бабича приводит официальный сайт "Мариуполя"

"Мы увидели свой уровень. Уровень мастерства соперника отличается от нашего, нам есть куда стремиться. Ошибались в простых ситуациях, а соперник нет. Мы просили ребят раскрепоститься, но все равно в их действиях чувствовалась нервозность", - сказал Бабич.

"Расстроен не результатом, а игрой. При счете 0:2 нужно было играть спокойнее. Но было сложно - соперник играл на кураже. Свое мастерство надо повышать", - добавил тренер.

Читайте такжеМариуполь вылетел из Лиги Европы после разгромного поражения

Бабич также назвал основные моменты, которые не получились у команды:

"Много интересного в этом матче отметили для себя, будем теперь применять это в УПЛ. Большую часть времени отбирали мяч, не было контроля, не было высокого нападающего, чтобы зацепиться за мяч. Впереди играл Вакула, поэтому была задача играть низом. Но не получался переход из обороны в атаку. Моментами пытались играть в два нападающих - два игрока должны были выходить против одного защитника. Но не получилось".

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник объяснил неубедительную победу над болгарским ЦСКА.