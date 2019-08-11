Манчестер Юнайтед разгромил Челси на старте сезона АПЛ (видео)

Фрэнк Лэмпард неудачно стартовал на тренерском мостике "синих".

В первом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал лондонский "Челси".

Поединок завершился разгромной победой манкунианцев со счетом 4:0.

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Счет открыл Маркус Рашфорд на 18-й минуте, когда реализовал пенальти за фол в исполнении Курта Зумы. Уже после перерыва "Юнайтед" удалось удвоить преимущество, когда Андреас Перейра прострелил, а Антони Марсьяль нанес точный удар.

Уже через минуту отрыв "Юнайтед" увеличил Рашфорд после передачи Погба, реализовав выход один на один. Точку поставил новичок "МЮ" Дэниел Джеймс на 81-й минуте.

Это был дебютный поединок для Фрэнка Лэмпарда у руля "Челси". Летом он сменил на этом посту Маурицио Сарри.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 4:0

Голы: Рашфорд, 18 (с пенальти), 67, Марсьяль, 65, Джеймс, 81

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминeй, Погба, Перейра (Джеймс, 74), Лингард (Мата, 86), Марсьяль, Рашфорд (Гринвуд, 86)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич, Педро, Баркли (Пулишич, 58), Маунт, Абрахам (Жиру, 66)

Предупреждения: Лингард, Линделеф, Марсьяль - Зума, Жоржиньо, Абрахам, Канте

Ранее УНИАН сообщал, что "Манчестер Сити" с разгрома стартовал в АПЛ.