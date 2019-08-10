Манчестер Сити с Зинченко с разгрома стартовал в АПЛ (видео)

Действующий чемпион выиграл у "Вест Хэма", который проводил матч без Андрея Ярмоленко.

"Манчестер Сити" стартовал в новом чемпионате Англии с разгромной победы над "Вест Хэмом".

В матче первого тура "горожане" одержали победу со счетом 5:0. Хет-триком у победителей отметился Рахим Стерлинг, еще по голу забили Габриэл Жезус, а также Серхио Агуэро, который реализовал пенальти. Еще один гол "Сити" был отменен из-за VAR.

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Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч. "Ман Сити" побеждал во всех 23 матчах в рамках АПЛ, когда украинец был на поле.

В то же время Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на эту игру.

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 0:5

Голы: Жезус. 25, Стерлинг, 51, 75, 90+3, Агуэро, 84 (с пенальти).

"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Кресвелл, Уилшир (Снодграсс, 56), Райс, Антонио (Форнальс, 46), Лансини, Андерсон (Чичарито, 66), Алле.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Де Брюйне (Гюндоган, 79), Родри, Д. Силва (Фоден, 80), Марез, Жезус (Агуэро, 69), Стерлинг.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ман Сити" обыграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии.