Боруссия победила Баварию в матче за Суперкубок Германии (видео)

Дортмундцы завоевали первый трофей сезона в Германии.

Дортмундская "Боруссия" стала обладателем Суперкубка Германии. В матче за трофей дортмундцы обыграли чемпиона страны "Баварию".

В начале второго тайма счет в матче открыл Пако Алькасер, который отличился после паса Джейдона Санчо. А на 69-й минуте игры забил уже сам Санчо. Англичанин убежал в прорыв со своей половины поля и пробил между ног Мануэлю Нойеру.

"Боруссия" в шестой раз в истории выиграла Суперкубок Германии. Лидером по количеству титулов остается "Бавария", у которой семь побед.

"Боруссия" Д - "Бавария" - 2:0

Голы: Алькасер, 48, Санчо, 69

"Боруссия" Д: Хитц, Пищек (Вольф, 80), Аканжи, Топрак, Шульц, Витсель, Вайгль, Санчо (Бруун Ларсен, 80), Ройс, Геррейру (Хакими, 75), Алькасер

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба (Санчеш, 69), Горецка, Тиаго (Павар, 80), Мюллер (Дэвис, 65), Толиссо, Коман, Левандовски

УНИАН ранее также сообщал о том, что обладателем Суперкубка Франции стал ПСЖ.