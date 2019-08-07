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Украинский форвард Селезнев покинул испанский клуб

13:32, 07 августа 2019
Футбол
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Евгений Селезнев выступал за Малагу с января / фото: malagahoy.es

Как сообщает официальный сайт "Малаги", соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

34-летний Селезнев выступал за испанский клуб с января этого года. За это время он принял участие в двенадцати матчах, не сумев отметиться результативными действиями.

По данным СМИ, в подписании украинца заинтересован турецкий "Гезтепе". Напомним. до перехода в "Малагу" Селезнев уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в турецком клубе подтвердили интерес к Евгению Коноплянки.

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Теги: #Малага#Евгений Селезнев