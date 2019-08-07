Украинский форвард Селезнев покинул испанский клуб

Евгений Селезнев покидает клуб в статусе свободного агента.

Испанская "Малага" объявила о расторжении контракта с украинским нападающим Евгением Селезневым.

Как сообщает официальный сайт "Малаги", соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

34-летний Селезнев выступал за испанский клуб с января этого года. За это время он принял участие в двенадцати матчах, не сумев отметиться результативными действиями.

По данным СМИ, в подписании украинца заинтересован турецкий "Гезтепе". Напомним. до перехода в "Малагу" Селезнев уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в турецком клубе подтвердили интерес к Евгению Коноплянки.