Украинский форвард Селезнев покинул испанский клуб
13:32, 07 августа 2019Футбол
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Евгений Селезнев покидает клуб в статусе свободного агента.
Евгений Селезнев выступал за Малагу с января / фото: malagahoy.es
Испанская "Малага" объявила о расторжении контракта с украинским нападающим Евгением Селезневым.
Как сообщает официальный сайт "Малаги", соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
34-летний Селезнев выступал за испанский клуб с января этого года. За это время он принял участие в двенадцати матчах, не сумев отметиться результативными действиями.
По данным СМИ, в подписании украинца заинтересован турецкий "Гезтепе". Напомним. до перехода в "Малагу" Селезнев уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор".
УНИАН ранее также сообщал о том, что в турецком клубе подтвердили интерес к Евгению Коноплянки.
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