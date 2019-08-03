Заря арендовала нападающего Динамо
14:07, 03 августа 2019Футбол
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Назарий Русин в новом сезоне будет выступать за луганский клуб.
Назарий Русин выступал за Динамо с 2017 года / фото: ФК Динамо Киев
Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин на правах аренды перешел в луганскую "Зарю".
Об этом сообщает пресс-служба "Зари".
Арендное соглашение рассчитано на сезон 2019-2020.
В "Заре" Русин будет выступать в футболке с номером "31".
В прошлом сезоне 20-летний Русин провел за "Динамо" 24 матча, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
Напомним, ранее на позицию нападающего "Динамо" подписало форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Родригес объяснил, почему перешел в "Динамо".
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