Заря арендовала нападающего Динамо

Назарий Русин в новом сезоне будет выступать за луганский клуб.

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин на правах аренды перешел в луганскую "Зарю".

Об этом сообщает пресс-служба "Зари".

Арендное соглашение рассчитано на сезон 2019-2020.

В "Заре" Русин будет выступать в футболке с номером "31".

В прошлом сезоне 20-летний Русин провел за "Динамо" 24 матча, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, ранее на позицию нападающего "Динамо" подписало форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Родригес объяснил, почему перешел в "Динамо".